Судно с людьми тонет в Белом море

Частное маломерное судно «Фаворит» частично затонуло в Белом море в районе поселка Кашкаранцы Терского района Мурманской области. На борту находились пять человек – четверо мужчин и женщина. Предварительно, они успели пересесть на надувной плот, однако число спасённых пока неизвестно.

Спасатели наблюдают с берега частично погруженное в воду судно и оранжевый плот, примерно в 10 километрах от маяка, передает ТАСС. В Росморречфлоте сообщили, что женщина с «Фаворита» дозвонилась в службу «112», однако затем связь прервалась.

К спасательной операции предполагается привлечь вертолёт. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ проводит проверку по факту происшествия.

