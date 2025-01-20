Судно из Ирана село на мель в Волго-Каспийском канале по пути в Астрахань

Теплоход для перевозки генеральных грузов Persian Sophia, который следовал из Ирана, сел на мель на 152 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Судно шло по маршруту Амирабад — порт Астрахань.

Как сообщили в областном астраханском главке МЧС, судоходство на канале не нарушено, разлива топлива не допущено. Экипажу не требуется медицинская помощь.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по официальной информации, Persian Sophia спущена на воду в 1996 году, ходит под флагом Исламской республики.

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Фото: maritimeoptima.com
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