Судно из Ирана село на мель в Волго-Каспийском канале по пути в Астрахань
20 января 202518:01
Теплоход для перевозки генеральных грузов Persian Sophia, который следовал из Ирана, сел на мель на 152 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. Судно шло по маршруту Амирабад — порт Астрахань.
Как сообщили в областном астраханском главке МЧС, судоходство на канале не нарушено, разлива топлива не допущено. Экипажу не требуется медицинская помощь.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по официальной информации, Persian Sophia спущена на воду в 1996 году, ходит под флагом Исламской республики.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru