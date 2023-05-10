Суд взыскал с экс-главы банка «Югра» 192 млрд рублей по делу о неуплате налогов

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с экс-главы банка «Югра» Алексея Хотина более 192 миллиардов рублей в пользу государства по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает «Лента» со ссылкой на пресс-службе суда.

Также в пользу государства перечислены сто процентов акций нефтяного холдинга «Русь-Ойл» и доли компаний, входящих в его структуру.

Отмечается, что суд проходил в закрытом режиме. У представителей Хотина есть возможность обжаловать приговор.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила сообщила о блокировках счетов блогеров за неуплату налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

