Суд взыскал с экс-главы банка «Югра» 192 млрд рублей по делу о неуплате налогов
Замоскворецкий суд Москвы взыскал с экс-главы банка «Югра» Алексея Хотина более 192 миллиардов рублей в пользу государства по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает «Лента» со ссылкой на пресс-службе суда.
Также в пользу государства перечислены сто процентов акций нефтяного холдинга «Русь-Ойл» и доли компаний, входящих в его структуру.
Отмечается, что суд проходил в закрытом режиме. У представителей Хотина есть возможность обжаловать приговор.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила сообщила о блокировках счетов блогеров за неуплату налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru