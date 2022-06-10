Суд в Нидерландах завершил слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах завершились слушания по делу о крушении малазийского Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.

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Судья Хендрик Стейнхейс заявил, что следующее заседание будет носить технический характер, оно запланировано на 22 сентября. По его словам, суду требуется время для рассмотрения всех приведенных аргументов.

«Ближайшая дата, когда может быть объявлен вердикт, — 17 ноября», — отметил Хендрик, добавив, что вердикт может быть оглашён как раньше назначенной даты, так и позже - процесс может затянуться и до 22 декабря.

Ранее Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году на востоке Украины, сообщает RT.

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ФОТО: Кабина Boeing MH17
ТЕГИ:ДонбассКатастрофа БоингаНидерландыСудМалайзийский Боинг
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