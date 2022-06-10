Суд в Нидерландах завершил слушания по делу о крушении MH17
В Нидерландах завершились слушания по делу о крушении малазийского Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году, сообщает ТАСС.
Судья Хендрик Стейнхейс заявил, что следующее заседание будет носить технический характер, оно запланировано на 22 сентября. По его словам, суду требуется время для рассмотрения всех приведенных аргументов.
«Ближайшая дата, когда может быть объявлен вердикт, — 17 ноября», — отметил Хендрик, добавив, что вердикт может быть оглашён как раньше назначенной даты, так и позже - процесс может затянуться и до 22 декабря.
Ранее Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году на востоке Украины, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 774 / сут.
Умерли
380 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 297 / сут.
- Дуров объявил о запуске Telegram Premium в июне
- Вучич: Европа впервые потребовала от Белграда признания Косова
- Захарова заявила, что на Западе все устали от Зеленского
- Верховная Рада рассмотрит вопрос о легализации каннабиса
- В США заявили о намерении ужесточать режим санкций в отношении России
- Футбольному клубу «Нижний Новгород» разрешили сменить название на «Пари НН»
- Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал»
- Суд в Нидерландах завершил слушания по делу о крушении MH17
- Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине
- Объявлены пять новых категорий премии Grammy
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru