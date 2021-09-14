Суд в Москве снова оштрафовал Twitter за запрещённый контент
14 сентября 202113:52
Соцсеть Twitter получила очередной штраф за отказ удалять запрещённый в России контент, сообщает РИА Новости.
Мировой суд в Москве, рассмотрев два административных протокола, назначил штраф в размере пяти миллионов рублей. Таким образом общая сумма штрафов, выписанных Twitter в России, превысила 45 миллионов рублей.
Ранее за отказ удалять запрещённую информацию в очередной раз оштрафовали Facebook. Сумма штрафа составила 21 миллион рублей, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru