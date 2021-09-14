Суд в Москве снова оштрафовал Twitter за запрещённый контент

Соцсеть Twitter получила очередной штраф за отказ удалять запрещённый в России контент, сообщает РИА Новости.

Мировой суд в Москве, рассмотрев два административных протокола, назначил штраф в размере пяти миллионов рублей. Таким образом общая сумма штрафов, выписанных Twitter в России, превысила 45 миллионов рублей.

Ранее за отказ удалять запрещённую информацию в очередной раз оштрафовали Facebook. Сумма штрафа составила 21 миллион рублей, сообщает RT.

