Суд в Москве определился с третьей соучастницей попытки убийства жены депутата
Гагаринский районный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест третью соучастницу, проходящую по делу о покушении на убийство супруги муниципального депутата Академического района Михаила Хананашвили. Как сообщает АГН «Москва», мера пресечения для Анастасии Игошиной определена до 9 марта.
Накануне суд арестовал на полтора месяца директора частной школы «Русский Гарвард» Василису Маслову и её бывшего ученика, студента Николая Фролова. По версии следствия, Маслова в конце минувшего года задумала избавиться от Светланы Хананашвили, с мужем которой долгое время состояла в любовной связи. Для этого заказчица привлекла двух своих бывших учеников.
Попытка убийства была совершена уже в новом году, 9 января. Погорченко в роли наводчицы сообщила юному сообщнику, что жертва направляется домой, после чего Фролов напал на женщину и шесть раз ударил её ножом. Пострадавшая лишилась чувств на месте, но врачи сумели спасти ей жизнь.
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