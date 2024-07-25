Суд в Москве арестовал главу Военно-строительной компании Белкова

Тверской суд Москвы арестовал генерального директора Военно-строительной компании Андрея Белкова. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что мужчине предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Речь идет о махинациях при закупке томографов.

«Суд избрал в отношении Белкова меру пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего члена Высшего совета ЛДПР и депутата четырех созывов Госдумы Сергея Абельцева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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