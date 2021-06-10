Суд снова оштрафовал Facebook за запрещённую информацию

Суд в Москве в очередной раз признал виновным Facebook в отказе удалить запрещённый в России контент по требованию Роскомнадзора, сообщает ТАСС.

Размер очередного штрафа, который 10 июня был выписан соцсети 422-ым мировым участком Таганского района Москвы по четырём протоколам, составил 17 миллионов рублей.

С учётом майского штрафа в 26 миллионов рублей за аналогичные правонарушения, общая сумма наказания для Facebook составила 43 миллиона рублей.

Ранее компанию Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей по шести протоколам за неудаление запрещённого контента, сообщает RT. Таким образом, общая сумма за все штрафы достигла 27,9 миллиона рублей.