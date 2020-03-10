Суд смягчил приговор для виновного в ДТП сына главы Чебоксар

Верховный суд Чувашской республики смягчил приговор виновному в крупном ДТП сыну главы администрации Чебоксар Олегу Ладыкову. Об этом собщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.



Олег Ладыков, сын главы Чебоксар Алексея Ладыкова, был осужден на 3 года 9 месяцев в колонии общего режима, однако после апелляции наказание смягчили на колонию-поселение. Как передает агентство, Ладыков-младший виновен в причинении тяжкого вреда здоровью, а также в оставлении пострадавшего на месте преступления: в июне прошлого года он ехал по трассе "Волга" в нетрезвом виде, не имея водительского удостоверения, и столкнулся с машиной марки УАЗ в Моргаушском районе республики, в результате чего водитель УАЗа получил серьезные травмы.

Ранее в том же году Олег Ладыков был условно осужден из-за нападения на сотрудника полиции. Как сообщает агентство, Алексей Ладыков уже заявлял, что желает поступить со своим сыном как персонаж известной повести Гоголя Тарас Бульба.