Суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил бизнесмену, экс-депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову срок ареста до 3 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Быкова задержали 7 мая по делу об организации двойного убийства в июле 1994 года.

Как отмечает Ura.ru, за месяц до задержания Быков говорил журналистам, что хотел бы поработать главой ФСБ России. «Я бы заставил любить Родину, служить присяге и народу всех людей, которые обязаны это делать не на словах, а на поступках», - отмечал он. Быков также критиковал правительство за меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса.

