Суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову
Железнодорожный районный суд Красноярска продлил бизнесмену, экс-депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову срок ареста до 3 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Быкова задержали 7 мая по делу об организации двойного убийства в июле 1994 года.
Как отмечает Ura.ru, за месяц до задержания Быков говорил журналистам, что хотел бы поработать главой ФСБ России. «Я бы заставил любить Родину, служить присяге и народу всех людей, которые обязаны это делать не на словах, а на поступках», - отмечал он. Быков также критиковал правительство за меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
641 тыс.+6 719 / сут.
Умерли
9 166+93 / сут.
Выздоровели
403 тыс.+4 343 / сут.
- Российские Су-27 перехватили самолёты-разведчики США над Чёрным морем
- Названа причина экстренной посадки Airbus A320 в Ростове-на-Дону
- Волочкова устроила скандал из-за карантина при посещении Дивеево
- Назван новый срок проведения отмененной переписи населения России
- Суд продлил арест бизнесмену Анатолию Быкову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru