Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях правил организации митингов в Москве

Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина признана виновной в неоднократных нарушениях правил организации митингов, сообщает ТАСС.

В приговоре Тверского суда Москвы говорится, что Галямина организовала незаконные митинги в целях изменения конституционного строя, выказывая свое пренебрежение законам РФ.

По данным Следственного комитета, депутат неоднократно привлекалась к ответственности за несанкционированные акции. В частности, в июле 2019 года призывала граждан прийти на незаконный митинг в центре Москвы, на который собрались не менее 400 человек.

Гособвинение требует для Галяминой три года колонии общего режима. Защита депутата настаивает на оправдательном приговоре. Сама Галямина заявила о своей невиновности и считает уголовное дело политически мотивированным.

