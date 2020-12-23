Суд признал депутата Галямину виновной в нарушениях правил организации митингов в Москве
Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина признана виновной в неоднократных нарушениях правил организации митингов, сообщает ТАСС.
В приговоре Тверского суда Москвы говорится, что Галямина организовала незаконные митинги в целях изменения конституционного строя, выказывая свое пренебрежение законам РФ.
По данным Следственного комитета, депутат неоднократно привлекалась к ответственности за несанкционированные акции. В частности, в июле 2019 года призывала граждан прийти на незаконный митинг в центре Москвы, на который собрались не менее 400 человек.
Гособвинение требует для Галяминой три года колонии общего режима. Защита депутата настаивает на оправдательном приговоре. Сама Галямина заявила о своей невиновности и считает уголовное дело политически мотивированным.
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