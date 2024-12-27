Суд приговорил певца Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения
Суд в Самаре приговорил певца Эдуарда Шарлота (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 5,5 годам колонии-поселения по обвинению в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма.
В 2023 году Шарлот опубликовал ряд роликов, где сжигал паспорт, разрывал георгиевскую ленту и свой военный билет. Кроме того, в своих роликах он издевался над религиозными символами. Позднее Шарлот попросил прощения за это.
Гособвинение ранее запросило для него 7 лет 5 месяцев лишения свободы. Защита певца просила оправдать его, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru