Суд Петербурга арестовал продавца, из-за маски обругавшего полицейских

Колпинский районный суд Петербурга на пять суток арестовал местного жителя, работавшего без маски, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В сообщении говорится, что 7 декабря сотрудники полиции Колпино сделали замечание продавцу торгового павильона, который находился на рабочем месте без маски.

В суде заявили, что стражи порядка «вели себя спокойно и несколько вежливо попросили мужчину предоставить документ, удостоверяющий личность». Продавец же отвечал им нецензурной бранью и в целом «вёл себя вызывающе», а успокоить его удалось только с помощью дополнительного наряда ППС.

В итоге мужчину, который признал свою вину, арестовали на пять суток за неповиновение полиции.

В октябре в США сестёр Джессику и Джейлу Хилл из Чикаго обвинили в покушении на убийство. В одном из магазинов охранник обратился к женщинам и потребовал надеть маски. В ответ одна из сестер ударила мужчину мусорным ведром, после чего схватила его и удерживала за волосы, а другая нанесла охраннику 27 ножевых ранений с помощью небольшого ножа, спрятанного в расчёске.