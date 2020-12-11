Суд Петербурга арестовал продавца, из-за маски обругавшего полицейских
Колпинский районный суд Петербурга на пять суток арестовал местного жителя, работавшего без маски, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В сообщении говорится, что 7 декабря сотрудники полиции Колпино сделали замечание продавцу торгового павильона, который находился на рабочем месте без маски.
В суде заявили, что стражи порядка «вели себя спокойно и несколько вежливо попросили мужчину предоставить документ, удостоверяющий личность». Продавец же отвечал им нецензурной бранью и в целом «вёл себя вызывающе», а успокоить его удалось только с помощью дополнительного наряда ППС.
В итоге мужчину, который признал свою вину, арестовали на пять суток за неповиновение полиции.
В октябре в США сестёр Джессику и Джейлу Хилл из Чикаго обвинили в покушении на убийство. В одном из магазинов охранник обратился к женщинам и потребовал надеть маски. В ответ одна из сестер ударила мужчину мусорным ведром, после чего схватила его и удерживала за волосы, а другая нанесла охраннику 27 ножевых ранений с помощью небольшого ножа, спрятанного в расчёске.
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