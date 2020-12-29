Суд отправил под домашний арест декана РАНХиГС по делу о мошенничестве
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест до 21 февраля декана факультета госуправления экономикой Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Светлану Ларину, передает РИА Новости.
Ее подозревают в особо крупном мошенничестве.
ФСБ России пресекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Отмечается, что преступная схема была организована руководящем профессорско-преподавательским и административным персоналом Института государственной службы и управления РАНХиГС. Фигуранты дела, по версии ФСБ, необоснованно начисляли сотрудникам дополнительную заработную плату, а затем причисляли ее себе.
Один из фигурантов дела был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
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