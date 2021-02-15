Суд оставил депутата Штейн под домашним арестом

Домашний арест муниципального депутата Басманного района Людмилы Штейн, которая обвиняется в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на незаконной акции, признан законным, сообщает РИА Новости.

В Мосгорсуде рассказали, что постановление Басманного районного суда было оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения.

По данным правоохранителей, в незаконном митинге 23 января приняли участие 19 человек с COVID-19, которые нарушили предписанный им карантин и обязательную самоизоляцию, тем самым «создав угрозу массового заболевания».

Ранее суд по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» приговорил к домашнему аресту брата Алексея Навального Олега, соратницу оппозиционера Любовь Соболь, сообщает RT. Кроме того, такое же наказание получили участница Pussy Riot Мария Алехина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

