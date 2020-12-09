Суд о заочном аресте Януковича начался в Киеве
Рассмотрение ходатайства о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича проходит в Печерском районном суде Киева, сообщает РИА Новости.
Ранее Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу «евромайдана», после чего было назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции. При этом Янукович попросил суд обеспечить его участие в заседании, а его защита ходатайствовала о допросе ряда свидетелей и обеспечения участия в нём потерпевших.
Экс-президента Украины подозревают в организации преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. В мае 2020 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца, однако адвокаты бывшего главы государства подали апелляцию.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года Янукович, опасаясь за свою жизнь, сбежал в Россию. В 2019 году Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам тюрьмы за госизмену, в украинской прокуратуре заявили о намерении добиться от России выдачи Януковича.
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