Суд о заочном аресте Януковича начался в Киеве

Рассмотрение ходатайства о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича проходит в Печерском районном суде Киева, сообщает РИА Новости.

Ранее Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу «евромайдана», после чего было назначено новое рассмотрение в суде первой инстанции. При этом Янукович попросил суд обеспечить его участие в заседании, а его защита ходатайствовала о допросе ряда свидетелей и обеспечения участия в нём потерпевших.

Экс-президента Украины подозревают в организации преступлений против участников массовых протестов в 2014 году. В мае 2020 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича на два месяца, однако адвокаты бывшего главы государства подали апелляцию.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года Янукович, опасаясь за свою жизнь, сбежал в Россию. В 2019 году Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам тюрьмы за госизмену, в украинской прокуратуре заявили о намерении добиться от России выдачи Януковича.

