Суд не стал арестовать инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле Москвы
Суд не стал арестовать инспектора МЧС сабельников, задержанного по делу о пожаре в хостеле Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что решением суда был продлен срок его задержания на 72 часа.
Инспектору МЧС Сабельникову было предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Предполагается, что инспектор не обратил внимание на недостатки в пожарной безопасности в хостеле из-за неслужебных связей с руководством.
Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел в ночь на пятницу, его жертвами стали восемь человек, еще восемь пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- Суд не стал арестовать инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле Москвы
- Власти США назвали несерьезным ответ РФ по вопросу обмена заключенными
- Боец Александр Емельяненко опроверг информацию о завершении карьеры
- Байден подписал меморандум о выделении Украине $550 млн
- Боррель: возможности ЕС закупать газ из нероссийских источников близки к пределу
- Семикратная олимпийская чемпионка Ромашина может возобновить карьеру
- Медведев считает, что текущая обстановка «гораздо хуже холодной войны»
- Первый случай смерти человека от оспы обезьян зарегистрирован в Перу
- В Белом доме предрекли военный конфликт из-за поездки Пелоси в Тайвань
- Трамп: Зеленскому нужно было признать Крым российским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru