Суд не стал арестовать инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле Москвы

Суд не стал арестовать инспектора МЧС сабельников, задержанного по делу о пожаре в хостеле Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что решением суда был продлен срок его задержания на 72 часа.

Инспектору МЧС Сабельникову было предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Предполагается, что инспектор не обратил внимание на недостатки в пожарной безопасности в хостеле из-за неслужебных связей с руководством.

Пожар в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы произошел в ночь на пятницу, его жертвами стали восемь человек, еще восемь пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.

