Суд назначил россиянке пять суток ареста за радужные серьги
Нижегородский суд арестовал местную жительницу на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в цвета радуги. 24-летнюю девушку обвинили в публичной демонстрации символики экстремистской организации, сообщает news.ru.
29 января в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в кафе подошел к молодому человеку, потребовав снять значок с флагом Украины. Получив отказ, он сорвал его силой. У подруги молодого человека были радужные серьги в форме лягушки. Все это мужчина снимал на камеру.
Фигурировавшую в видео девушку, вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму и задержали до суда. По словам ее адвоката, суд не смог точно определить, какие признаки запрещенной символики были на серьгах, и сослался на признание международного движения ЛГБТ экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru