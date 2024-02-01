Суд назначил россиянке пять суток ареста за радужные серьги

Нижегородский суд арестовал местную жительницу на пять суток за серьги в форме лягушки, покрашенные в цвета радуги. 24-летнюю девушку обвинили в публичной демонстрации символики экстремистской организации, сообщает news.ru.

29 января в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина в кафе подошел к молодому человеку, потребовав снять значок с флагом Украины. Получив отказ, он сорвал его силой. У подруги молодого человека были радужные серьги в форме лягушки. Все это мужчина снимал на камеру.

Певец Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

Фигурировавшую в видео девушку, вызвали на допрос в Центр по противодействию экстремизму и задержали до суда. По словам ее адвоката, суд не смог точно определить, какие признаки запрещенной символики были на серьгах, и сослался на признание международного движения ЛГБТ экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:АрестЛГБТНижний Новгород

Горячие новости

Все новости

партнеры