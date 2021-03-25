Суд арестовал подозреваемого в вымогательстве мэра Майкопа

Майкопский городской суд арестовал мэра Майкопа Андрея Гетманова, который подозревается вымогательстве, сообщает пресс-служба суда.

В сообщении говорится, что суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении Гетманова под стражу и отправил чиновника в СИЗО до 23 мая 2021 года включительно.

Ранее в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея рассказали, что в отношении главы администрации Майкопа возбуждено уголовное дело по статье «вымогательство». По данным следствия, Гетманов потребовал от предпринимателя, совершить обмен земельными участками, разница в стоимости которых составила более пяти миллионов рублей.

Получив отказ, подозреваемый стал угрожать бизнесмену физической расправой вплоть до убийства, после чего мужчина согласился на невыгодный обмен.

Ранее в отставку в связи с утратой доверия был отправлен губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который был арестован на два месяца по подозрению во взяточничестве.

