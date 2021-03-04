Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Калининградской области
Зеленоградский районный суд Калининградской области арестовал местного жителя, которого задержали по подозрению в подготовке теракта в регионе, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
В сообщении уточняется, что мужчине, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности», «избрана мера пресечения в виде ареста сроком до 3 мая 2021 года».
Отмечается, что задержанный свою вину не признал.
Ранее в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ рассказали, что в Калининградской области был предотвращен теракт на объекте энергетики. Задержанный силовиками гражданин России также осуществлял вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности.
Кроме того, дома у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство и инструкции по его изготовлению, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.
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