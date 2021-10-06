Суд арестовал гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Гражданского мужа обвиняемой в мошенничестве экс-замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой Артура Стеценко заключили под стражу, сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.

В сообщении говорится, что было удовлетворено соответствующее ходатайство следствия, мужчина, подозреваемый по статье «мошенничество в особо крупном размере», будет находиться в СИЗО до 5 декабря.

Ранее Стеценко был задержан в Москве, сообщает RT. По данным МВД, мужчина был фиктивно трудоустроен в Фонде новых форм развития образования, где получил более девяти миллионов рублей, когда организацию возглавляла Ракова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коррупция В РоссииАрестСудСИЗОХищенияМинпросвет
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