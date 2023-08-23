Суд арестовал фигуранта дела о смертельной экскурсии в Москве
23 августа 202322:07
Замоскворецкий суд Москвы арестовал фигуранта дела о смертельной экскурсии в коллекторе Александра Кима, пишет РИА Новости.
Кима арестовали на два месяца. О выборе меры пресечения в виде заключения под стражу просило следствие.
«Ходатайство следователя удовлетворить», - огласила решение судья.
По данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В это время пошел мощный ливень. Погибли восемь человек.
Фигуранты уголовного дела отказались признать вину, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru