Суд арестовал фигуранта дела о смертельной экскурсии в Москве

Кима арестовали на два месяца. О выборе меры пресечения в виде заключения под стражу просило следствие.

«Ходатайство следователя удовлетворить», - огласила решение судья.

По данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В это время пошел мощный ливень. Погибли восемь человек.

Фигуранты уголовного дела отказались признать вину, передает «Радиоточка НСН».

