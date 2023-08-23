Суд арестовал фигуранта дела о смертельной экскурсии в Москве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал фигуранта дела о смертельной экскурсии в коллекторе Александра Кима, пишет РИА Новости.

СМИ: «Мосводосток» проводил экскурсию в московском коллекторе

Кима арестовали на два месяца. О выборе меры пресечения в виде заключения под стражу просило следствие.

«Ходатайство следователя удовлетворить», - огласила решение судья.

По данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В это время пошел мощный ливень. Погибли восемь человек.

Фигуранты уголовного дела отказались признать вину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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