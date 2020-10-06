Суд арестовал экс-сенатора от КЧР Вячеслава Дерева

Ставропольский краевой суд арестовал на два месяца бывшего члена Совета Федерации Вячеслава Дерева, который был задержан по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС.

Экс-сенатор обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере путём обмана работников налоговой службы РФ, совершенного организованной группой.

В феврале 2012 года в отношении Дерева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», его задержали и арестовали шесть лет спустя. Бывший сенатор своей вины не признал и через год был освобождён из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. В 2020 году СК объявил о завершении расследования уголовного дела.

По данным следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 года Вячеслав Дерев, руководивший ЗАО «Киево-Жураки АПК» и ООО «Меркурий», создал организованную группу и совершил хищение более 119 млн рублей из бюджета России путём незаконного возмещения НДС.

