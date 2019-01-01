Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского Следственного управления СКР

11 июня23:29

Лефортовский суд города Москвы заключил под стражу до 10 августа бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева, передает RT.

Ранее следователь задержали по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова.

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По версии следствия, 16 ноября 2016 года пятеро членов ОПГ Евгения Ремезова проникли на территорию частного дома, где жил Бочаров. Злоумышленники пытались поджечь здание.

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:Криминал