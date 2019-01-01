Суд арестовал Бойко-Великого

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка «Кредитный экспресс» В.Бойко-Великий и другие фигуранты дела похитили свыше 180 млн рублей и 929 тысяч долларов, что привело к отзыву лицензии Центральным банком России.

