Предпринимателя Бойко-Великого обвинили в хищении полумиллиарда долларов
Одиозный предприниматель, основатель агрохолдинга «Русское Молоко» Василий Бойко-Великий задержан в Москве. По словам его адвоката, бизнесмена обвиняют в хищении 500 тысяч долларов со счета бывшего совладельца банка «Кредит Экспресс» Владимира Шеина, передает ТАСС.
Инцидент якобы произошел в 2014 году. Бойко-Великий вину не признает. Задержан он был накануне вечером, отмечает RT.
По словам юриста, ранее между Василием Бойко-Великим и Владимиром Шеиным был заключен договор займа, однако он был выплачен, отмечает Ura.ru. В качестве доказательства имеются все нотариальные расписки.
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