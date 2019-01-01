Предпринимателя Бойко-Великого обвинили в хищении полумиллиарда долларов

Одиозный предприниматель, основатель агрохолдинга «Русское Молоко» Василий Бойко-Великий задержан в Москве. По словам его адвоката, бизнесмена обвиняют в хищении 500 тысяч долларов со счета бывшего совладельца банка «Кредит Экспресс» Владимира Шеина, передает ТАСС.

Инцидент якобы произошел в 2014 году. Бойко-Великий вину не признает. Задержан он был накануне вечером, отмечает RT.

По словам юриста, ранее между Василием Бойко-Великим и Владимиром Шеиным был заключен договор займа, однако он был выплачен, отмечает Ura.ru. В качестве доказательства имеются все нотариальные расписки.



