Студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа в Чебоксарах
Сотрудники правоохранительных органов задержали учащуюся Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу МВД Чувашии, она подозревается в нападении на сотрудницу этого учебного заведения.
ЧП произошло утром в пятницу, 13 декабря. Студентка зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары. Женщину с ранениями лица и рук экстренно госпитализировали. Медики утверждают, что её жизни ничего не угрожает.
В настоящий момент нападавшая задержана. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По их данным, у специалистов есть вопросы к психическому состоянию студентки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет РЕН ТВ.
Как напоминает НСН, 14 ноября в одной из aудиторий Aмурского колледжa 19-летний студент строил стрельбу из ружья. Убив 19-летнего учaщегося и рaнив троих молодых людей, он во время перестрелки с прибывшими оперaтивникaми покончил с собой, напоминает телеканал 360.
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