Студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

Сотрудники правоохранительных органов задержали учащуюся Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу МВД Чувашии, она подозревается в нападении на сотрудницу этого учебного заведения.

ЧП произошло утром в пятницу, 13 декабря. Студентка зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары. Женщину с ранениями лица и рук экстренно госпитализировали. Медики утверждают, что её жизни ничего не угрожает.

В настоящий момент нападавшая задержана. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По их данным, у специалистов есть вопросы к психическому состоянию студентки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет РЕН ТВ.