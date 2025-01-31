Студента задержали за поджог батарейного шкафа на станции в Подмосковье
Правоохранители задержали студента из Дагестана за поджог батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Telegram-канале МВД Медиа.
Ране в дежурную часть на станции Москва-Рязанская от диспетчера железной дороги поступило сообщение о возгорании железнодорожного оборудования на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2. Уточняется, что задержанный сжег батарейный шкаф.
По данным правоохранителей, мошенники обещали студенту вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о теракте.
Ранее жителя Мордовии приговорили к 13 годам лишения свободы за совершенные по заданию спецслужб Украины поджоги на железной дороге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru