Студента задержали за поджог батарейного шкафа на станции в Подмосковье

Правоохранители задержали студента из Дагестана за поджог батарейного шкафа на железной дороге в Подмосковье, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в Telegram-канале МВД Медиа.

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Ране в дежурную часть на станции Москва-Рязанская от диспетчера железной дороги поступило сообщение о возгорании железнодорожного оборудования на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2. Уточняется, что задержанный сжег батарейный шкаф.

По данным правоохранителей, мошенники обещали студенту вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее жителя Мордовии приговорили к 13 годам лишения свободы за совершенные по заданию спецслужб Украины поджоги на железной дороге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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