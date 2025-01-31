Студента задержали за поджог батарейного шкафа на станции в Подмосковье

Ране в дежурную часть на станции Москва-Рязанская от диспетчера железной дороги поступило сообщение о возгорании железнодорожного оборудования на перегоне станций Мальчики – Люберцы-2. Уточняется, что задержанный сжег батарейный шкаф.

По данным правоохранителей, мошенники обещали студенту вознаграждение в размере 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее жителя Мордовии приговорили к 13 годам лишения свободы за совершенные по заданию спецслужб Украины поджоги на железной дороге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

