Студент тамбовского колледжа задержан за подготовку теракта
25 декабря 202010:13
В Тамбове был задержан 17-летний подросток, подозреваемый в подготовке теракта.
Об этом сообщили в ФСБ России. Там уточнили, что молодой человек изготавливал взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы, передает RT.
По данным СК, задержанный является студентом колледжа, он сторонник «деструктивных субкультур». Теракт он собирался устроить в одном из зданий города.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru