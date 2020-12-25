Студент тамбовского колледжа задержан за подготовку теракта

В Тамбове был задержан 17-летний подросток, подозреваемый в подготовке теракта.

Об этом сообщили в ФСБ России. Там уточнили, что молодой человек изготавливал взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы, передает RT.

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По данным СК, задержанный является студентом колледжа, он сторонник «деструктивных субкультур». Теракт он собирался устроить в одном из зданий города.

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ФОТО: РИА Новости
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