Студент тамбовского колледжа задержан за подготовку теракта

В Тамбове был задержан 17-летний подросток, подозреваемый в подготовке теракта.

Об этом сообщили в ФСБ России. Там уточнили, что молодой человек изготавливал взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы, передает RT.