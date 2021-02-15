Строительные леса рухнули в центре Москвы. Видео

Строительные леса обрушились в центре российской столицы в Лубянском проезде. По предварительным данным, пострадал один человек. Под завалами могут оставаться ещё люди, сообщают «Известия».

Причины чрезвычайного происшествия пока не озвучивались. Департамент транспорта Москвы информирует, что на дороге в районе ЧП образовалась автомобильная пробка.

Леса обрушились на доме по адресу Лубянский проезд, д. 21, стр. 2. Туда прибыли бригады оперативных служб. В сети появились первые видео с места происшествия.