Стриженова прокомментировала своё падение в прямом эфире
1 апреля 202120:19
Телеведущая Екатерина Стриженова в своём Instagram назвала «самым глупым» происшествием своё падение во время съёмок на Первом канале.
«Сегодня 1 апреля - день смеха, день дурака! Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире!» - написала она.
Стриженова сломала руку во время съёмок телепередачи «Время покажет». Телеведущая оступилась и упала, выставив руку, что и стало причиной перелома.
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1 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru