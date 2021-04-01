Стриженова прокомментировала своё падение в прямом эфире

Телеведущая Екатерина Стриженова в своём Instagram назвала «самым глупым» происшествием своё падение во время съёмок на Первом канале.

«Сегодня 1 апреля - день смеха, день дурака! Наверное, самое глупое, что со мной случилось в последнее время, это падение в прямом эфире!» - написала она.

Стриженова сломала руку во время съёмок телепередачи «Время покажет». Телеведущая оступилась и упала, выставив руку, что и стало причиной перелома.

