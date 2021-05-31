Стрелявшему по прохожим жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение
В Екатеринбурге предъявили обвинение 48-летнему жителю города, который открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
В ведомстве уточнили, что обвинение предъявлено по двум статьям - о покушении на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Сегодня суд по ходатайству следствия решит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения, передает RT.
ЧП произошло в минувшее воскресенье. Бывший сотрудник МВД устроил стрельбу по прохожим в Екатеринбурге из карабина «Сайга». В результате пострадали сотрудник Росгвардии и 9-летняя девочка, которая прооперирована и находится в реанимации.
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