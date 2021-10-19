Стрелявшего в школе под Пермью шестиклассника отправили на психэкспертизу
Медики проверят ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.
В сообщении говорится, что шестиклассника поместили в специализированное медицинское учреждение, где врачи проведут обследование, а также окажут ему необходимую квалифицированную психиатрическую помощь.
Инцидент произошёл в посёлке Сарс под Пермью 18 октября. 12-летний школьник принёс в школу огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвёл два выстрела в потолок и стеклопластиковую дверь.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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