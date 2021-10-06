Стрельбу в школе в Техасе вызвала драка учеников

Вооружённое нападение на среднюю школу в городе Арлингтон (штат Техас, США) было вызвано дракой учеников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.

Полиция Арлингтона опубликовала в Twitter фотографию разыскиваемого подозреваемого в стрельбе.