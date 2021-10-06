Стрельбу в школе в Техасе вызвала драка учеников
Вооружённое нападение на среднюю школу в городе Арлингтон (штат Техас, США) было вызвано дракой учеников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.
Полиция Арлингтона опубликовала в Twitter фотографию разыскиваемого подозреваемого в стрельбе.
We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021
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