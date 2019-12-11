Стрельба в Нью-Джерси оказалась антисемитской атакой

Стрельба в американском Нью-Джерси, унесшая жизни шести человек, могла быть атакой на еврейское население, пишет со ссылкой на полицию Sky News.

Как сообщается, двое неизвестных вошли в супермаркет кошерных продуктов и открыли огонь, убив троих человек, двое из которых были представителями местной общины евреев-хасидов. Кроме того, злоумышленники застрелили полицейского. После этого они завязали перестрелку с подоспевшими на место происшествия полицейскими. Спустя четыре часа оба нападавших были ликвидированы. В ходе операции трое полицейских получили ранения.



