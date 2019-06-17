Стрельба в Азербайджане. Есть погибшие

В результате стрельбы на рынке на западе Азербайджана погибли три человека, в том числе двое детей. Как отмечает РИА Новости, в ходе инцидента восемь человек получили ранения. Источник отмечает, что причиной конфликта стала кровная вражда между семьями.

Как отмечает Газета.ру, пострадавшие были доставлены в Агстафинскую центральную районную больницу. Состояние одного из них оценивается, как тяжелое.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится расследование.

Ранее НСН сообщала, что в начале июня у здания сельской школы в Новой Зеландии произошла стрельба, в ходе которой один человек погиб. Об этом сообщает RT со ссылкой на Otago Daily Times.

По данным источника в местной полиции, еще трое человек пострадали, пишет «Свободная пресса».

Инцидент произошел в школе Ваикато на севере Новой Зеландии. Сейчас учебное заведение закрыто в связи с происшествием. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств случившегося.



