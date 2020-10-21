Стрельба произошла в Грузии у офиса правящей партии после захвата банка в Зугдиди

Стрельба произошла в городе Дманиси на юге Грузии рядом со зданием, где находится офис правящей в республике партии «Грузинская мечта». Информацию об этом распространило Общественного телевидения Грузии. Согласно этим данным, в результате происшествия есть пострадавшие.

Это уже второй опасный инцидент в стране за сегодня. Ранее вооруженный налётчик ворвался в филиал «Банка Грузии» в Зугдиди и захватил около 20 заложников. Злоумышленник потребовал 500 тысяч долларов и возможность беспрепятственного ухода.

Очевидцы заметили у захватчика автомат и гранату со снятой чекой, уточняет ОТР. Территория вокруг здания захваченного банка оцеплена силовиками. В Зугдиди прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Сообщается, что налётчик освободил до 5 заложников из числа наиболее пожилых.

