Стрельба произошла в Грузии у офиса правящей партии после захвата банка в Зугдиди
Стрельба произошла в городе Дманиси на юге Грузии рядом со зданием, где находится офис правящей в республике партии «Грузинская мечта». Информацию об этом распространило Общественного телевидения Грузии. Согласно этим данным, в результате происшествия есть пострадавшие.
Это уже второй опасный инцидент в стране за сегодня. Ранее вооруженный налётчик ворвался в филиал «Банка Грузии» в Зугдиди и захватил около 20 заложников. Злоумышленник потребовал 500 тысяч долларов и возможность беспрепятственного ухода.
Очевидцы заметили у захватчика автомат и гранату со снятой чекой, уточняет ОТР. Территория вокруг здания захваченного банка оцеплена силовиками. В Зугдиди прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Сообщается, что налётчик освободил до 5 заложников из числа наиболее пожилых.
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