Страшная авария в Подмосковье унесла жизни троих

Три человека стали жертвами дорожной аварии в подмосковном Клину. Они погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на областной главк МВД.

ДТП произошло на 540 км трассы А-108 в районе населенного пункта Решоткино, входящего в городской округ Клин. Столкнулись грузовик с полуприцепом и иномарка. Все погибшие находились в легковушке. На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», подробности трагедии не приводятся, также пока не определён виновник столкновения.

