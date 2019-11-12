Страшная авария в Подмосковье унесла жизни троих
Три человека стали жертвами дорожной аварии в подмосковном Клину. Они погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на областной главк МВД.
ДТП произошло на 540 км трассы А-108 в районе населенного пункта Решоткино, входящего в городской округ Клин. Столкнулись грузовик с полуприцепом и иномарка. Все погибшие находились в легковушке. На месте работают следователи и сотрудники ГИБДД.
Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», подробности трагедии не приводятся, также пока не определён виновник столкновения.
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