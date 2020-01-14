Странный сбой с «ВКонтакте» произошёл по всей России
Масштабный сбой в российском сегменте соцсети «ВКонтакте» привёл к серьёзным проблемам. Некоторые страницы пользователей оказались удалены, а аккаунты — недоступны самим же владельцам. Информация об этом поступает на профильный портал Downdetector. 73% жалоб касается проблем с сайтом, 23% — отправки сообщений. Сбои фиксируются по всей России.
Чаще всего пользователи сообщают об удалении части друзей из списка из-за сбоя. Сами френды видят сообщения об удалении аккаунта, хотя его владелец свободно заходит в него, и видит сообщение о блокировке этих друзей.
При этом у таких пользователей соцсети сохраняется возможность общения посредством групповых чатов, отмечает «360».
Первые сообщения о проблемах с «ВКонтакте» начали поступать около 17 часов по московскому времени, вскоре число жалоб резко подскочило. В администрации соцсети завили, что работают над устранением сбоя.
Как уточняет «Свободная пресса», жалобы поступают от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге, а также практически изо всех областных центров - Ярославля, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени, Саратова, Калининграда.
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