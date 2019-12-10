Аналитик: Изменения в WhatsApp не отразятся на пользователях
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН рассказал, как отразятся на пользователях изменения работы мессенджера WhatsApp.
Мессенджер WhatsApp с нового года перестанет работать на смартфонах с операционными системами Android до версий 2.3.7 и iPhone с ОС до iOS 8 включительно. Компания заявила, что сервис будут совершенствоваться и перечисленные платформы не смогут поддерживать приложение.
WhatsApp будет функционировать на гаджетах с Android 4.0.3 и выше, и iPhone на iOS 9 и далее. Также сервис будет действовать на Linux KaiOS от 2.5.1 версии, JioPhone и JioPhone 2.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН заверил, что пользователи не заметят введенных ограничений мессенджера WhatsApp.
«Это правда, но это настолько старые устройства, что бессмысленно говорить, что их поддержка должна продолжаться годы. Это нормальная ситуация. Она происходит не только с WhatsApp, но и с другими приложениями постоянно. Если говорить про iOS, то для того, чтобы пользоваться многими приложениями, вам надо обновлять систему, версия должна быть актуально. В первую очередь, это касается приложений Apple. Если говорить про Android, то ситуация чуть получше, но действительно версии 2, 3 настолько древние, что говорить о том, что такая поддержка требуется, нельзя абсолютно», - объяснил аналитик.
Также эксперт посоветовал не искать подвоха в изменениях работы приложения. По его словам, WhatsApp меняется в соответствии с технологическим прогрессом.
«Обновление приложения связано с тем, что появляется новая функциональность под новые варианты системы. Соответственно, старая просто не поддерживается. Ну, и доля пользователей на старых версиях ничтожно мала. Конечно, возможно, кто-то заморозил себя в криогенной камере на шесть-семь лет и вернулся в будущее и вот для них это проблема. Но криоген стоит дорого, да и разморозка, вроде, не работает пока», - заключил собеседник НСН.
Ранее основатель соцсети «ВКонтакте» и сервиса Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН объяснил критику Дурова в сторону WhatsApp банальной конкуренцией.
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