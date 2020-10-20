Полиция Москвы проверит избиение блогером девушки в прямом эфире

Московская полиция проверяет сообщение от женщины о нанесении телесных повреждений. Речь идёт о происшествии в ходе прямой трансляции блогера Mellstroy (Андрей Бурим), где стример ударил девушку лицом о стол, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, пострадавшая Алена Ефремова сообщила об инциденте в полицию одного из территориальных округов Москвы.



Во время прямого эфира на Youtube 18 октября стример Mellstroy взял девушку за шею, несколько раз ударил лицом о стол и вытолкнул из кадра. Видео инцидента было опубликовано в соцсетях следующим утром.

В трансляции участвовала ещё одна девушка, кроме того, в помещении с блогерами находились ещё несколько человек, однако никто из них не вмешался в конфликт. Стример назвал свои действия шуткой и силой вернул девушку в кадр.

Позже Ефремова опубликовала в своём Instagram фотографию повреждённого лица и видео избиения. Девушка сообщила, что Mellstroy сломал ей челюсть и брекеты, отметив, что во рту «кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи». Также блогерша попросила помощи в организации судебного процесса против Бурима.



