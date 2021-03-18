Стена жилого дома 1909 года постройки обрушилась в центре Самары
Несущая стена двухэтажного жилого дома 1909 года постройки обрушилась в Самаре, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в 06:03 по местному времени (05:03 мск), отмечает телеканал «360». Обрушение стены многоквартирного дома на площади 50 квадратных метров произошло по улице Галактионовской. Пострадавших нет. Спасатели занимаются разбором завалов.
Всех жильцов дома эвакуировали и разместили в специально выделенном автобусе, вопрос об их расселении решат в ближайшее время, отмечает РИА ФАН.
Прокуратура Самарской области начала проверку по факту инцидента и взяла на контроль обеспечение жильцов дома временным жильем, сообщает РЕН ТВ.
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