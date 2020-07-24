Станцию метро «Новокузнецкая» закрыли из-за бесхозной сумки

Еще 10 круглогодичных ярмарок нового формата откроются в Москве Еще 5 КТ-центров столицы возобновляют плановый приём пациентов Более 3000 человек обеспечат порядок на выпускных вечерах в Москве Наркокурьеры с 1 кг героина задержаны в столице Летний кинотеатр «Москино Музеон» под открытым небом откроется с 1 августа