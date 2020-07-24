Станцию метро «Новокузнецкая» закрыли из-за бесхозной сумки

Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии без остановки по требованию полиции. Об этом сообщается в «Твиттере» столичной подземки.

Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что станцию проверяют из-за бесхозной сумки.

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ТЕГИ:ПолицияМетро
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