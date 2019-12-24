Стало известно состояние найденной в Мытищах новорожденной девочки
В подмосковных Мытищах в подъезде одного из жилых домов была найдена новорожденная девочка, судя по всему, брошенная своей биологической матерью. Ребенок был госпитализирован.
Уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова рассказала, что сейчас жизни девочки уже ничего не угрожает.
«Она под наблюдением врачей. Девочка не успела переохладиться, потому что ее очень быстро обнаружили», – сказала она.
Омбудсмен добавила, что сейчас правоохранительные органы разыскивают мать ребенка. Однако поиски осложняются тем, что в районе, где был найден ребенок, проживает очень много квартиросъемщиков.
Если мать найти не удастся, девочку постараются передать в приемную семью, сообщает телеканал «360».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- У арестованного генерал-лейтенанта ФТС нашли золотые слитки
- Лукашенко «предложил» России вступить в Белоруссию
- Найдены черные ящики разбившегося в Хабаровском крае Су-57
- Путин заявил о разработке ракеты «Циркон» наземного базирования
- «Антисемитская свинья». Путин дал отповедь экс-послу Польши в Германии