Стало известно состояние найденной в Мытищах новорожденной девочки

В подмосковных Мытищах в подъезде одного из жилых домов была найдена новорожденная девочка, судя по всему, брошенная своей биологической матерью. Ребенок был госпитализирован.

Уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова рассказала, что сейчас жизни девочки уже ничего не угрожает.

«Она под наблюдением врачей. Девочка не успела переохладиться, потому что ее очень быстро обнаружили», – сказала она.

Омбудсмен добавила, что сейчас правоохранительные органы разыскивают мать ребенка. Однако поиски осложняются тем, что в районе, где был найден ребенок, проживает очень много квартиросъемщиков.

Если мать найти не удастся, девочку постараются передать в приемную семью, сообщает телеканал «360».



