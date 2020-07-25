Стало известно, почему в Керченском проливе затонула бронемашина

Сложные погодные условия стали причиной того, что при форсировании Керченского пролива затонул бронетранспортер, который участвовал акции «Керченский десант «Дорога мужества». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрея Коннова.

По словам представителя организатора автопробега, в котором три бронемашины должны были пересечь Керченский пролив, инцидент произошел на отрезке с сильным течением.

«После прохождения отрезка примерно в пять километров автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены. Ветер оказался сильнее, чем мы ожидали. Таким образом, вода начала поступать в БРДМ-2», — пояснил Коннов.

Несмотря на то, что системы работали в штатном режиме, воду откачать не удалось, бронемашина затонула. Экипаж был эвакуирован.

Решается вопрос с подъемом БРДМ-2 из воды. По словам Коннова, баки с топливом в бронеавтомобиле герметичные, угрозы разлива горючего нет. Две оставшихся бронемашины вернулись на точку старта.

Акция «Керченский десант "Дорога мужества"» протяженностью 15 км началась в станице Тамань (поселке Рыбацкое) и должна завершиться в поселке Героевское в Керчи.

