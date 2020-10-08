В Карабахе ранен второй журналист из России
Вторым российским журналистом, пострадавшим при обстреле города Шуши в Нагорном Карабахе, оказался Левон Арзанов, специальный корреспондент портала «Офицеры России». Об этом сообщил журналист Семен Пегов.
Всего в результате удара азербайджанских ВС по Шуши пострадало трое журналистов, снимавших последствия предыдущей атаки. Информация об этом появилась в «Твиттере» омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артака Бегларяна. По словам Бегларяна, атака на журналистов была намеренной, так как за ними велось наблюдение с беспилотника.
Ранее сообщалось, что при обстреле карабахского города Шуши пострадал российский блогер Юрий Котенок, автор Telegram-канала «Военкор Котенок». Журналисту потребовалась операция, за его жизнь борются врачи в Степанакерте - столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Конфликт на территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на мирные населённые пункты, расположенные в Карабахе на линии соприкосновения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.
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