Стало известно о разрушениях и пострадавших после землетрясения в Турции

По меньшей мере четверо погибли, более 150 человек пострадали, около 20 домов обрушилось в результате землетрясения на западе Турции. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

В пятницу в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Из-за подземных толчков пострадали греческий остров Самос и город Измир в Турции.

Мэр Измира Тунч Сойер в эфире NTV заявил, что землетрясение разрушило не менее 20 домов в нескольких районах Измира.

Как сообщает телеканал, жители города совместно со спасателями спасают людей из-под завалов. Губернатор провинции Измир Явуз Селима Кёшгер в эфире NTV рассказал, что на данный момент удалось извлечь из-под завалов не менее 70 пострадавших.

По данным посольства России в Анкаре, среди погибших и пострадавших нет граждан РФ. В представительство пока не поступало никаких обращений от россиян.

