Стало известно о новых погибших под Мурманском рыбаках

«Нашли ещё двоих погибшими, продолжаются поиски ещё одного (пропавшего – прим. НСН) – заявили в ведомстве.

Ранее стало известно о восьми рыбаках, которые на четырёх лодках попали в шторм в Мурманской области. Первоначально шла речь о троих погибших и стольких же пропавших. Сообщалось, что двоим удалось спастись, напоминает RT.

По предварительным выводам следователей, рыбаки, которые попали в штормовую зону в районе губы Орловка в Мурманской области, не справились с управлением лодок.

