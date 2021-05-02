Стало известно о новых погибших под Мурманском рыбаках
Выросло до пяти число погибших рыбаков из-за шторма в Баренцевом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западное следственное управление СК России на транспорте.
«Нашли ещё двоих погибшими, продолжаются поиски ещё одного (пропавшего – прим. НСН) – заявили в ведомстве.
Ранее стало известно о восьми рыбаках, которые на четырёх лодках попали в шторм в Мурманской области. Первоначально шла речь о троих погибших и стольких же пропавших. Сообщалось, что двоим удалось спастись, напоминает RT.
По предварительным выводам следователей, рыбаки, которые попали в штормовую зону в районе губы Орловка в Мурманской области, не справились с управлением лодок.
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