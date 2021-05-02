Спасатели обнаружили тела трех пропавших в Кольском заливе рыбаков
Спасатели обнаружили тела трех из шести пропавших в Кольском заливе в Мурманской области рыбаков, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
1 мая в районе села Териберка три маломерных судна с рыбаками вышли в акваторию Баренцева моря. При возвращении с рыбалки судна попали в шторм и потеряли ход. В результате трое погибли. Ведутся поиски еще троих рыбаков. В операции задействованы спасательное судно и вертолет.
Почти в каждом регионе России существует запрет на ловлю рыбы в период нереста, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании «Достигация» Артема Баранова.
По его словам, сроки определяются в зависимости от климатических зон. Также закон препятствует рыбалке в местах массового отдыха россиян и около гидротехнических сооружений.
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