Спасатели обнаружили тела трех пропавших в Кольском заливе рыбаков

1 мая в районе села Териберка три маломерных судна с рыбаками вышли в акваторию Баренцева моря. При возвращении с рыбалки судна попали в шторм и потеряли ход. В результате трое погибли. Ведутся поиски еще троих рыбаков. В операции задействованы спасательное судно и вертолет.

Почти в каждом регионе России существует запрет на ловлю рыбы в период нереста, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании «Достигация» Артема Баранова.

По его словам, сроки определяются в зависимости от климатических зон. Также закон препятствует рыбалке в местах массового отдыха россиян и около гидротехнических сооружений.

