Стало известно, чем убили ростовского депутата с супругой

Рубленые раны обнаружены на телах убитых депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги. Информация об этом опубликована на официальном сайте Следственного управления регионального Следственного комитета.

Убитая супружеская пара найдена в их частном доме в городе Зернограде. Возбуждено уголовное дело. На месте преступления продолжают работать следователи и криминалисты. По предварительной версии, Алабушева с женой убили грабители. Скорее всего, они орудовали топором.

Как ранее сообщило РИА Новости, тела с признаками насильственной смерти первым обнаружил водитель. Он заехал за депутатом, чтобы отвезти его на работу после обеденного перерыва.

Андрею Алабушеву шел 65-ый год. Помимо депутатской деятельности он занимал пост директора ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской», был специалистом в области земледелия и растениеводства, доктор сельскохозяйственных наук, академик Российской академии наук.

